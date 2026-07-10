BBC: Райс пропустил вторую тренировку сборной Англии подряд из-за инфекции

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс вновь пропустил тренировку команды на чемпионате мира-2026, сообщает BBC.

По данным источника, 27-летний футболист испытывал проблемы неврологического характера, и теперь подтверждено, что у него также есть инфекционное заболевание, которое усугубило его состояние.

Основной задачей остается защита остальных игроков от заражения, что, вероятно, и стало причиной его отсутствия на тренировке. Ожидается, что он все же выйдет в стартовом составе команды, хотя ситуация может быстро измениться, если улучшения не наступят в ближайшее время.

На ЧМ-2026 Райс в четырех матчах сделал одну результативную передачу. Англия сыграет с Норвегией в четвертьфинале 12 июля.