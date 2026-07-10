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Сегодня, 07:37

Пюэль назвал, за счет чего Франция обыграла Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Лиона» и «Сент-Этьена» Клод Пюэль прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Мне очень понравилось, насколько дисциплинированно действовала сборная Франции. Команда никогда не торопилась с мячом, несмотря на плотную оборону Марокко, которая старалась не оставлять свободных зон.

В перерыве у меня все же были небольшие опасения, потому что, когда создаёшь столько моментов и не реализуешь их, за это можно поплатиться. Но во втором тайме французы снова вышли максимально сосредоточенными — как с мячом, так и без него. Они проделали огромный объём работы сразу после потери мяча, полностью лишив Марокко возможности развивать свои атаки. В итоге это закономерно привело к двум забитым мячам — Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле», — цитирует L'Equipe Пюэля.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко
Футболисты сборной Франции празднуют гол Килиана Мбаппе в&nbsp;ворота Марокко.Мбаппе и Дембеле вышибли Марокко с ЧМ. Как остановить Францию?!
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