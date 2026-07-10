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Сегодня, 07:11

Дембеле: «Кто бы ни вышел в 1/2 финала, Францию ждет тяжелый матч»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле после победы над Марокко (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира-2026 отметил, что ему не важно, кто будет соперником по полуфиналу.

«Я чувствую себя очень хорошо. На позиции правого вингера, которую хорошо знаю, я постепенно набираю форму. Я доволен своей игрой, хотя могу действовать еще лучше. Мы постараемся пройти весь путь до конца.

У нас нет предпочтений. И Испания, и Бельгия — очень сильные команды. Кто бы ни вышел дальше, нас ждет тяжелый матч. Мы уже в четверке сильнейших сборных мира, и любой соперник на этой стадии будет очень серьезным», — цитирует L'Equipe Дембеле.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко
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