Защитник сборной Англии Гехи пройдет медицинское обследование перед матчем со сборной Норвегии на ЧМ-2026

Защитнику сборной Англии Марк Гехи проведут медицинское обследование 10 июля, чтобы определить, сможет ли он сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии.

25-летний центральный защитник получил небольшое повреждение мышцы бедра в матче 1/8 финала против Мексики (3:2).

Тем временем правый защитник Рис Джеймс 9 июля вернулся к тренировкам, как и ожидалось, и претендует на участие в матче, а полузащитник Деклан Райс снова не тренировался из-за инфекционного заболевания.

Гехи на ЧМ-2026 сыграл в пяти матчах, 26-летний Джеймс — в четырех, а 27-летний Райс — тоже в четырех (отметился одной результативной передачей).