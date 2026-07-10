Дембеле — о Мбаппе: «Он наш капитан, и у него невероятный менталитет»

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о своем партнере по команде форварде Килиане Мбаппе после матча четвертьфинала чемпионата мира-2026 со сборной Марокко (2:0).

«Он наш капитан, и у него невероятный менталитет. Мы ожидаем от него еще больше голов», — цитирует 29-летнего француза AP.

На 28-й минуте капитан французов Мбаппе не реализовал пенальти. На 60-й минуте он открыл счет, а на 66-й минуте ассистировал Дембеле.

На ЧМ-2026 Мбаппе в шести матчах забил восемь голов.