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Сегодня, 14:25

Свищев — о словах Лама про ЧМ-2018: «Ходил по банкетам, радовался, выносил кубок, а сейчас резко поменял свое настроение»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

«Попал в секту. После чемпионата мира все заявляли, какой он был классный, какие условия хорошие. Все было на высочайшем уровне. Президент ФИФА заявлял нашему президенту, что это лучший чемпионат мира. Сам Лам ходил тогда по банкетам, радовался, выносил кубок, а сейчас резко поменял свое настроение. Попал под русофобский дождь. Я его уважаю как футболиста, но не уважаю как человека, который заявляет такие вещи. Может ли он поменять мнение, после того как снимутся ограничения с российских клубов, со сборной России? Сто процентов он переобуется, и ему будет стыдно за то, что он сказал. Сейчас его заявления не имеют отношения к спорту. Вместо того чтобы продвигать спорт для всех, он заявляет такое», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Лам заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения ЧМ-2018 в России и турнира 2022 года — в Катаре.

Дарик Агаларов

Дмитрий Свищев
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Лам заявил, что Европа пострадала от проведения чемпионатов мира в России и Катаре

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