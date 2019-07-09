13 лет назад Зидан нанес свой самый известный удар. Но не по мячу

Сегодня исполнилось ровно 13 лет финальному матчу чемпионата мира-2006. В нем встретились сборные Италии и Франции. Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии пенальти итальянцы были точнее - 5:3.

Но самое знаменитое событие игры и одно из самых известных в истории футбола произошло на 109-й минуте. Капитан французов Зинедин Зидан, проводивший последний матч в карьере, поддался на провокацию Марко Матерацци и ударил его головой в грудь, за что получил красную карточку.

13 years ago today, THIS happened 😳



Where did you watch the 2006 World Cup final? pic.twitter.com/TKFauXKjFr — Goal (@goal) 9 июля 2019 г.

Эпизод получил широкую известность, в 2012 году в Париже была даже установлена скульптура, повторяющая этот момент.

Примечательно, что сегодня годовщина еще одного важного события, связанного с Зиданом. В 2001 году он перешел из "Ювентуса" в "Реал" за 75 миллионов евро. Рекорд держался восемь лет, пока его не перебил Криштиану Роналду, перешедший из "Манчестер Юнайтед" также в "Реал" за 94 миллиона.