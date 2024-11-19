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Неестественный отбор. Сборная России пропустит ЧМ-2026

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нашу команду вновь не допустили к участию в отборочном цикле крупнейшего международного турнира. Это следует из циркулярного письма УЕФА, отправленного 11 ноября президентам и генеральным секретарям федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций.

Больше недели назад генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис уведомил, что жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года пройдет в Цюрихе 13 декабря этого года и начнется в 12.00 по среднеевропейскому времени (в 14.00 по московскому). Все процедурные вопросы подробно описаны в приложении к циркуляру. Условия проведения жеребьевки утверждены 30 октября комитетом УЕФА по соревнованиям национальных команд. В него, кстати, входит генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сборная России перед матчем с&nbsp;Брунеем (11:0) в&nbsp;Краснодаре 15&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России не выступит на ЧМ-2026. Ее не допустили до участия в отборе

В частности, в приложении к письму (в описании отборочного турнира в Европе и процедуры жеребьевки) говорится о 12 отборочных группах, в которые войдут по четыре или пять сборных, и о 192 отборочных матчах. Это значит, что УЕФА образует шесть групп по пять команд и шесть — по четыре. То есть речь идет о 54 сборных, а не о 55 — как если бы участвовала Россия. При этом Израиль, у которого продолжается вооруженный конфликт с Палестиной, пока допущен к жеребьевке — каких-либо официальных новостей об ином исходе не появлялось.

Кроме того, в приложении к циркулярному письму УЕФА в главе о странах с зимним климатом и повышенным риском неблагоприятных погодных условий отсутствует упоминание России, которая ранее всегда указывалась. При этом в документе написано, что по итогам жеребьевки в одной группе может оказаться не более двух сборных «зимних» стран. В их число включены: Белоруссия, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Украина (с оговоркой, что на данный момент белорусская и украинская команды выступают на нейтральных полях).

Россия&nbsp;&mdash; Бруней&nbsp;&mdash; 11:0. Счет матча на&nbsp;табло стадиона. 15&nbsp;ноября 2024 года. Краснодар.

Также России нет среди стран, чье время отличается от среднеевропейского, что обязательно учитывается, когда речь идет об определении начала игры. Зато указаны Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Белоруссия и Турция.

Таким образом, наша национальная команда пропустит ЧМ-2026. Кардинальным образом позиция УЕФА никак не изменилась и, видимо, останется такой же до улучшения геополитической обстановки. Очевидно, что сегодня не нужно тешить себя мечтаниями о скором возвращении наших сборных на крупные международные турниры. В перспективе пропуски следующих чемпионатов Европы среди молодежной и юношеских команд.

Игроки юношеской сборной России. За возвращение России на международные турниры — большинство в УЕФА. Пока речь только о юношах

Отборочные матчи стартуют 21 марта 2025 года и продлятся до 18 ноября включительно. На чемпионат мира отправятся 16 европейских сборных, всего в турнире впервые в истории будет участвовать 48 стран. Он пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Россия не участвует в официальных матчах с марта 2022-го — УЕФА и ФИФА отстранили наши команды на неопределенный срок, из-за чего первая сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024. С тех пор она проводит только товарищеские встречи.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Сирия

Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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