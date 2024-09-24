Осталось дождаться окончательного решения.

На ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций УЕФА активно обсуждалась тема возвращения сборной России на международные соревнования на юношеском и молодежном уровнях.

Многие выступили «за»

Подробности рассказал глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев в интервью ТАСС. По его словам, руководство УЕФА выступило с инициативой вынести на обсуждение вопрос допуска сборных России до 17 лет.

«Уже подготовительная работа проводилась и согласовывалась рядом федераций. Как представитель белорусской стороны, я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, то нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это».

Идею поддержала даже Норвегия, которая ранее была против

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил, что после его выступления были позитивные заявления других стран.

«Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют? Мы должны не просто разрешить российским юниорам играть, а сделать ставку на их развитие. Мы должны их развивать так, чтобы они понимали, что такое единство и мир. Они же наше будущее!» — сказал Барменкулов Sport24.

Барменкулов отметил, что «за» выступила даже глава Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, которая задавалась вопросом: «А при чем тут дети?», обсуждая отстранение России от международных соревнований. Ранее она была против возвращения наших спортсменов.

Обсуждения носили конфиденциальный характер

В УЕФА остались разочарованы раскрытием подробностей встречи. В пресс-службе союза рассказали ТАСС, что опубликованная информация не должна была просочиться в прессу.

«Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей. Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков».

23 сентября сообщалось, что президент Федерации футбола Греции Христосомос Гагацис выступил с инициативой вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные соревнования. Однако его предложение не приняли, несмотря на поддержку со стороны Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России, Белоруссии и самой Греции.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года на неопределенный срок.