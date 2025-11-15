Хорватия едет на чемпионат мира, для Германии и Нидерландов все решится в последнем туре

Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Словацкое счастье

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

14 ноября, 22:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)

Удивительно, но Люксембург поначалу был острее Германии и к середине первого тайма имел преимущество не только по ударам, но и по голевым моментам. Немцев спасли вытащивший сложный мяч Бауманн и неточность хозяев в завершении. Люксембург же осмелел настолько, что Синани попытался забить прямым ударом с углового. Так что нулевая ничья к перерыву — не самый плохой результат для команды Юлиана Нагельсманна.

Однако в перерыве тренер явно привел футболистов в чувство, и они наконец-то провели отличную атаку. Сане на фланге легко ушел от защитника и вырезал идеальную передачу на пробившего в падении Вольтемаде. Практически сразу счет едва не сравнял не попавший в угол Дардари. А вздохнуть спокойно болельщики Германии смогли после красивой комбинации с проникающим пасом Баку на Вольтемаде, который в этот день был сильнее обычного похож на Руди Феллера. Теперь для сохранения первого места в понедельник Германии будет достаточно ничьей.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

14 ноября, 22:45. Kosicka futbalova arena (Кошице)

С не меньшими проблемами столкнулась в пятницу Словакия, от которой регулярно отворачивалась удача. В первом тайме в штангу выстрелил Стрелец. Во втором — дважды после штрафных Хараслина с левого фланга взятие ворот отменялось из-за вмешательства ВАР. В качестве причин фигурировали офсайд мешавшего вратарю Шкриньяра и рука Стрелеца, от которой мяч влетел в сетку. Для Северной Ирландии даже забрезжила надежда зацепиться в последнем туре за второе место, однако в добавленное время мечты были разбиты ошибкой Пикока-Фаррелла. Голкипер не добрался до мяча при подаче углового и фактически подарил гол Бобчеку. Стадион в Кошице буквально сошел с ума от счастья. Словакия точно в стыках, а на первое место ее выведет только гостевая победа над Германией. Северная Ирландия, кстати, вряд ли сильно расстроена — она выходит в стыки благодаря рейтингу Лиги наций.

Финны вне игры, Польша обречена на стыки

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

14 ноября, 22:45. Narodowy (Варшава)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

14 ноября, 20:00. Olympic Stadium (Хельсинки)

Финны не смогли проводить победой свою легенду — лучшего снайпера в истории сборной Пукки. Трибуны, где количество портретов Теэму почти равнялось числу зрителей, требовали появления 35-летнего форварда после каждого нового спасения выдавшего феноменальную игру мальтийского голкипера Бонелло. Но после того как капитан все же вступил в игру, гости забили в одной из редких контратак и отстояли минимальное преимущество. У Финляндии не осталось шансов зацепиться за второе место. Соответственно, Нидерландам достаточно было не проиграть в Польше, у которой «Оранжевые» выиграли на ее поле шесть раз подряд.

Однако в Варшаве команда Роналда Кумана к перерыву уступала, хотя вроде бы владела преимуществом. Фаворит в концовке первого тайма прозевал быструю контратаку «Белых орлов», и Каминьски, убежав от ван Дейка, пустил мяч между ногами Фербрюггена. А в роли ассистента выступил Левандовски, который взял на себя часть функций Шиманьски. Бывший динамовец при Доменико Тедеско играет за «Фенербахче» реже, чем во времена Жозе Моуринью, а теперь еще и получил травму уже на 12-й минуте.

Вторая половина началась с обмена голевыми моментами. И если Фербрюгген успел поднять руки и перевести удар Левандовски через перекладину, то голландцы несколькими минутами ранее отыгрались. Грабара, не сумев дотянуться до подачи Гакпо, ухитрился среагировать на удар Малена, но ничего не мог поделать с добиванием Депая. Польша в концовке была настойчива, но так и не склонила чашу весов в свою пользу. Она гарантировала стыки и вряд ли может рассчитывать на большее, так как Нидерландам на финише хватит ничьей в домашней встрече с Литвой.

Влашич закончил фарерскую сказку

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

14 ноября, 22:45. HNK Rijeka Stadium (Риека)

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

14 ноября, 22:45. Europa Point Stadium (Гибралтар)

Фареры отказывались заканчивать собственную сказку. Обокрали Гвардиола в центре поля, разогнали быструю атаку и повели в счете после рикошета от дебютанта стартового состава «Шашечных» — 18-летнего Вушковича. Впрочем, Хорватия, которая ранее никогда не проигрывала в Риеке, быстро отыгралась усилиями реабилитировавшегося Гвардиола. Но если бы не сейв Ливаковича, островитяне снова могли бы вырваться вперед.

Однако голкипер выручил, а вскоре после начала второго тайма мягкий заброс Станишича в штрафную завершился голом Мусы. Форвард, когда-то выдавший яркий этап в «Бенфике», не вызывался в национальную команду два года и, казалось, затерялся в МЛС. Однако Златко Далич про Мусу не забыл, а тот записал на свой счет такой важный для Хорватии — и первый для себя на таком уровне — гол.

После этого Модрич мог покидать поле с чувством выполненного долга, а капитанская повязка, которую Лука передал Влашичу, явно вдохновила бывшего футболиста ЦСКА. Замкнув подачу Перишича, он забил за сборную после полуторагодичной паузы! Хорватия не стала откладывать на последний тур оформление выхода на мировое первенство и заодно помогла Чехии, которая, пропуская игровой день, забронировала место в стыках. Для «Шашечных» это будет седьмой финальный турнир ЧМ и пятый — в фантастической карьере Модрича!