Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей. Пришлось отложить вылет в Данию на матч отбора ЧМ

Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей

Добираются почти сутки, предматчевая пресс-конференция отменена.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)

Сборная Белоруссии более 12 часов провела на польской границе и не смогла по расписанию вылететь из Варшавы в Копенгаген на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Данией. Чартер пришлось перенести.

Что произошло

В четверг вечером, 13 ноября, сборная Белоруссии на автобусе выехала в Варшаву, откуда должна была отправиться в Копенгаген на игру с Данией в рамках отбора ЧМ-2026. Свою границу команда успешно прошла за полтора часа, но на польском КПП возникли проблемы.

«К сожалению, далее по непонятным причинам время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составили более 12 часов», — рассказали в пресс-службе сборной.

Белорусской федерации футбола (АБФФ) пришлось согласовывать изменение расписания вылета чартера из Варшавы в датскую столицу.

Фото Reuters

Добираются почти сутки

С учетом дороги на автобусе до польской столицы и полуторачасового перелета в Копенгаген поездка сборной на игру займет около суток, что значительно осложнит подготовку к матчу.

Уже отменена предматчевая пресс-конференция гостей. Как сообщает датский канал TV 2, общение главного тренера белорусов с журналистами не состоится из-за логистических трудностей. Однако предматчевая тренировка команды все же должна пройти — в пятницу вечером белорусы приземлились в Копенгагене.

Отмечается, что это не первая преграда на пути. Изначально сборная планировала вылетать из Вильнюса. Однако маршрут пришлось изменить после одностороннего решения Литвы от 29 октября о полном закрытии границы с Белоруссией.

Фото Global Look Press

Матч с лидером группы

Для гостей из Минска встреча с Данией уже не имеет турнирного значения: кампания отбора на ЧМ не задалась. За четыре матча подопечные Карлоса Алоса Феррера не набрали ни одного очка, забили лишь два мяча и пропустили 15.

Датчане на данный момент лидируют в группе C с 10 очками. На протяжении всего отборочного этапа они показывают стабильную игру: забили 12 мячей, пропустили только один.

На втором месте в группе — Шотландия (тоже 10 очков), на третьем — Греция (3 очка).

Матч отбора ЧМ-2026 Дания — Белоруссия запланирован на 15 ноября. Команды уже встречались в октябре. Тогда Белоруссия уступила с разгромным счетом — 0:6. Начало ответной игры — в 22:45 по московскому времени.