«Туловище без ног». Колумбийские фанаты троллят Джона Кордобу после жуткого промаха

Ошибка стоила сборной очков.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба — антигерой матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Колумбией и Эквадором (0:1). Минувшей ночью его команда потерпела минимальное поражение, хотя с первого тайма играла в большинстве, а нападающий имел шикарный момент для гола, но упустил его.

Как промахнулся Кордоба

В середине первого тайма 10-й номер колумбийцев Хамес Родригес вывел Кордобу на удар по пустым воротам — до них оставалось несколько метров, но нападающий «Краснодара» не сумел нормально попасть по мячу. От ноги форварда он ускакал за пределы поля, а на стадионе не понимали, как Джон запорол такой шикарный шанс. Это мог бы быть первый гол Джона в этой отборочной кампании — пока у него ни одного результативного действия в семи играх.

После финального свистка капитан сборной Колумбии Хамес Родригес был очень рассержен — в послематчевом интервью он негодовал из-за плохой реализации моментов партнерами.

«Мы хотели завоевать эти шесть очков (за два прошедших матча. — Прим. «СЭ»), в Уругвае мы проиграли игру в конце, а сегодня — скажем так, из-за глупости — в первом тайме. У нас были моменты. Футбол — это забивание голов, если ты этого не делаешь, то проигрываешь», — подытожил Хамес.

Колумбия идет на четвертом месте в южноамериканской группе — еще недавно находилась выше, но из-за трех поражений в четырех последних матчах пропустила вперед Уругвай и Эквадор. Летом команда заняла второе место на Кубке Америки, а Кордоба на турнире отличился дважды. Всего у него четыре гола в 15 играх за сборную.

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба (в центре) борется за мяч с Пьеро Инкапье (№3) и Вильяном Пачо (№6) из сборной Эквадора. Фото Getty Images

Мемы от болельщиков

Колумбийские болельщики сразу отреагировали на промах Кордобы жестким юмором. В испаноязычной википедии прозвище футболиста изменили на «el tronco sin piernas» — туловище без ног. В описании Джону добавили, что он «является инвалидом и не забивает ни одного мяча». Спустя некоторое время апгрейды удалили, но скриншоты остались.

Также в соцсетях появилось огромное количество мемов, посвященных промаху колумбийца. Например, видео, на котором парень не может попасть мячом в мусорный бак, подписано так: «Джон Кордоба после того, как Нестор Лоренсо выпустил его в стартовом составе».

Пользователь Darling в социальной сети Х выложил картинку чучела с подписью: «Папа, дай мне ноги». А Giego G пошутил, что Джон не сможет забросить даже скомканную бумагу в ведро.

Как Кордоба играет за «Краснодар»

При этом в «Краснодаре» форвард действует очень уверенно: забил 8 голов в 11 играх чемпионата России и пока располагается на второй строчке в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступая только Алексею Батракову из «Локомотива».

По системе «гол+пас» колумбиец тоже занимает второе место — 12 очков. В начале ноября Джон продлил контракт с «быками» до лета 2027 года. По информации «СЭ», 31-летний форвард будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.