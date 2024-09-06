Аргентина проводила Ди Марию крупной победой. В отсутствие Месси забил даже Дибала

Чемпионы мира одержали уверенную победы в отборочном матче ЧМ-2026.

Это был особенный вечер. Аргентина прощалась с одним из символов великой эпохи — завершившим карьеру в сборной Анхелем Ди Марией. Месси, конечно, волшебник, а его закадычный друг — человек для больших матчей. Победный гол в финале Олимпиады-2008. Еще один — в главном матче Кубка Америки-2021, в котором исполнилась мечта Месси о первом трофее с национальной командой. Наконец, мяч в финале ЧМ-2022

Мог ли мечтать о такой карьере 10-летний мальчишка, помогая работавшему шахтером отцу? Ему приходилось голодать, на нем едва не поставил крест тренер в детской команде, а потом Лапша, как прозвали Ди Марию за худощавое телосложение, стал творцом великих побед и героем нации. И, наверное, приехав на «Монументаль» со своей семьей и стоя у кромки поля, он вспоминал свой большой футбольный путь. Свою личную боль длиной в десять лет, когда он так и не вышел на поле в финале ЧМ-2014, хотя вкалывал обезболивающее и перед стартовым свистком, и в перерыве.

Фото Reuters

Ну а прощание получилось трогательным. С овациями трибун и крутым баннером. С полетами в небо, куда его подбрасывали недавние партнеры по главной команде его жизни, облачившиеся в специальные футболки с 11-м номером и благодарственной надписью. С обращением по видеосвязи пропускающего сентябрьские матчи из-за травмы Месси. И, конечно, слезами, которые было трудно сдержать не только Анхелю, который сказал, что теперь он будет еще одним болельщиком, который поедет на все предстоящие Чемпионаты мира и Кубки Америки.

Когда же началась игра, далеко не один человек по ходу первого тайма подумал: как же не хватает на поле Ди Марии и Месси! Кризисные чилийцы, в составе которых вышли защитник «Крыльев Советов» Гальдамес и форвард ЦСКА Давила, играли так, словно в них вселился дух двукратных обладателей Кубка Америки, которые в финалах континентальных турниров стали кошмаром «альбиселесте» и персонально сгоряча заявившего о завершении карьеры в сборной Месси.

Фото Twitter

Хотя, почему вселился? Носители того духа — Исла, Мена и Варгас — все еще играют за сборную. И «Ла Роха» слегка шокировала Буэнос-Айрес попаданием в штангу в концовке первого тайма. По сути, сравняла счет по явным голевым моментам. У Аргентины свой шанс упустил запустивший мяч в небеса после подачи углового Альварес. Не хватало творческой мысли, которую мог дать пропустивший по решению Лионеля Скалони победный Кубок Америки-2024 Дибала?

Но Пауло, получив в отсутствие капитана футболку с 10-м номером, наблюдал за игрой со скамейки запасных. И не поднялся с нее в начале второго тайма, когда травму получил новичок «Ювентуса» Нико Гонсалес. Вместо вингера Скалони предпочел выпустил универсала Ло Чельсо, а глубинным плеймейкером в этой встрече был Де Пауль. Он же выполнял большинство стандартов.

Фото Reuters

И как раз полузащитник «Атлетико» подготовил долгожданное взятие ворот очередной классной передачей. Альварес справа отпасовал в штрафную, где Лаутаро Мартинес пропустил мяч на Мак Аллистера. А когда замена потребовалась еще и полузащитнику «Ливерпуля», со скамейки экстренно все же поднялся Дибала. И за него — вечно находящегося в сборной в тени и вызванного в этот раз позже остальных — было радостно. У Пауло не было голов за сборную в турнирных матчах с игры за третье место на Кубке Америки-2019!

Пас от представителя нового поколения Гарначо и не лучшая игра чилийского вратаря при ударе с острого угла — словно небольшая компенсация Дибале. А может голкипер еще не пришел в себя после гола Альвареса, который пушечным ударом завершил работу в прессинге от Ло Чельсо? Да, собственно, какая разница?! Первый тайм — легкое недоразумение в игре с соперником, который никогда не побеждал в Аргентине (при 35 сыгранных матчах). А 3:0 — прощальный салют Ди Марии. Меньшего он не заслуживал.