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Сегодня, 04:43

«Манчестер Юнайтед» поддержал вратаря Лемменса после поражения от Испании в четвертьфинале ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» поддержал вратаря Сенне Ламменса, который в матче за сборную Бельгии против Испании в 1/4 финала ЧМ-2026 допустил результативную ошибку.

«Путь сборной Бельгии на ЧМ-2026 завершился в четвертьфинале. Держись, Сенне. Мы все с тобой», — написала пресс-служба «МЮ» в соцсети X.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
2:1
Бельгия
Микель Мерино забивает победный гол сборной Испании в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Бельгии.Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса
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