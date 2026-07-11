«Манчестер Юнайтед» поддержал вратаря Лемменса после поражения от Испании в четвертьфинале ЧМ-2026

«Манчестер Юнайтед» поддержал вратаря Сенне Ламменса, который в матче за сборную Бельгии против Испании в 1/4 финала ЧМ-2026 допустил результативную ошибку.

«Путь сборной Бельгии на ЧМ-2026 завершился в четвертьфинале. Держись, Сенне. Мы все с тобой», — написала пресс-служба «МЮ» в соцсети X.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.