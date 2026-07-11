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Сегодня, 01:37

Гарсия объяснил, почему решил заменить Куртуа в матче ЧМ-2026

Игорь Рабинер
Обозреватель
Руди Гарсия.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия на пресс-конференции после поражения от Испании (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 ответил на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера по поводу замены вратаря Тибо Куртуа во втором тайме. Сам голкипер был готов продолжать игру.

«Таков спорт высших достижений. Я уже говорил: на этом чемпионате мира я принципиально не выпускал игроков, которые были не готовы на сто процентов. С Тибо ситуация была такой же. Сегодня он великолепно действовал во всех компонентах игры, в том числе в длинных передачах на Шарля де Кетеларе и Ромелу Лукаку. Благодаря этому мы могли быстро продвигаться вперед и создавать моменты. Но нельзя было рисковать тем, чтобы он усугубил травму и продолжал играть не в полной готовности. Поэтому я совершенно не жалею о решении заменить его.

Я еще поговорю с Тибо. Пока он не обсуждал эту тему — ни в раздевалке, ни с руководством, ни со мной. Факт в том, что он получил мышечную травму и не смог доиграть матч. За последние полтора года у него уже было немало мышечных повреждений. Он великий вратарь, один из лучших в мире, и сегодня снова это доказал. Потерять такого футболиста по ходу игры — серьезнейший удар. Но возраст тоже нельзя игнорировать. Чтобы оставаться на высочайшем уровне, нужно постоянно быть в оптимальной физической форме. Если из-за травм меньше тренируешься и постоянно случаются рецидивы, это становится проблемой. Но это никак не умаляет заслуг Тибо. Сегодня он снова доказал, насколько он важен для нашей команды», — сказал Гарсия.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
2:1
Бельгия
Микель Мерино забивает победный гол сборной Испании в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Бельгии.Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса
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