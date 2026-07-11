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Сегодня, 03:15

Ричардс: «Испания не показывает какой-то ослепительный футбол, но все равно добивается результата»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-защитник сборной Англии Мика Ричардс прокомментировал победу Испании над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«На протяжении всех 90 минут Испания была сильнее. В итоге команда нашла способ добиться победы — и именно в этом разница. Они не показывают какой-то ослепительный футбол, могут играть гораздо лучше, но все равно добиваются результата. Нужно делать то, что необходимо для победы. В таких матчах все решают отдельные эпизоды, и в двух последних играх именно Микель Мерино стал человеком, который эти эпизоды решил», — цитирует BBC Ричардса.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
2:1
Бельгия
Микель Мерино забивает победный гол сборной Испании в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Бельгии.Мерино — король концовок. Вывел Испанию в полуфинал, а Бельгию погубили травма Куртуа и ошибка Ламменса
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