Ричардс: «Испания не показывает какой-то ослепительный футбол, но все равно добивается результата»

Экс-защитник сборной Англии Мика Ричардс прокомментировал победу Испании над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«На протяжении всех 90 минут Испания была сильнее. В итоге команда нашла способ добиться победы — и именно в этом разница. Они не показывают какой-то ослепительный футбол, могут играть гораздо лучше, но все равно добиваются результата. Нужно делать то, что необходимо для победы. В таких матчах все решают отдельные эпизоды, и в двух последних играх именно Микель Мерино стал человеком, который эти эпизоды решил», — цитирует BBC Ричардса.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.