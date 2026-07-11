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Сегодня, 03:48

Суперкомпьютер Opta вернул сборную Аргентины в тройку фаворитов ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Испании после выхода в полуфинал ЧМ-2026.
Фото Reuters

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов на победу в чемпионате мира-2026.

Главным претендентом на титул остается Франция — 33,71 процента. Перед стартом 1/4 финала вероятность ее победы оценивалась в 27,62 процента.

Второе место в рейтинге занимает Испания — 27, 25 процента (перед четвертьфиналом — 21,54 процента), а на третье место вернулась Аргентина — 15,61 процента (перед четвертьфиналом — 15,9 процента).

Англия располагается на четвертой строчке — 14,55 процента (перед четвертьфиналом — 17,06 процента). Накануне появилась информация, что часть английских игроков не тренируется.

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Согласно прогнозам суперкомпьютера, шансы Норвегии на победу — 5,98 процента, а Швейцарии — 2,90 процента.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал пройдет на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка 19 июля.

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