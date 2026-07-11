Руни — об игре Ямаля: «Даже Месси иногда принимает неправильные решения»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни после победы Испании над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценил игру испанского вингера Ламина Ямаля.

«Даже Лионель Месси иногда принимает неправильные решения. Главное — понимать, что ты можешь сделать, куда будут двигаться защитники и где окажутся твои партнеры. Не забывайте, что он приехал на этот турнир после травмы, поэтому все еще набирает игровой ритм.

Его главная сила в том, что, получая мяч, он стягивает на себя соперников и создает пространство для партнеров. Он является важной опцией в атаке своей команды. Мы пока не увидели его лучшую игру, но уже увидели отдельные яркие моменты», — цитирует BBC Руни.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.