Пентакампеонов возглавил Доривал Жуниор.

Идея фикс

Одна из самых титулованных и амбициозных национальных сборных планеты наконец-то обрела постоянного главного тренера, которым стал 61-летний Доривал Жуниор. Самое поразительное в этой истории — даже не личность нового рулевого пентакампеонов, к которым сватали мировых знаменитостей, а риторический вопрос: «Почему так долго?».

По сути, Бразилия прожила без тренера целый год, хотя Тите объявил о своем уходе почти за полгода до ЧМ-2022. Говорят, в федерации были недовольны тем, что этот специалист отказался от участия в поиске своего преемника, только он и не должен был этого делать. Это задачи других людей, однако есть версия, что главе бразильского футбола Эдналдо Родригесу банально не хватило управленческого опыта. Да и свой пост он занял неожиданно — на волне скандала с обвиненным в сексуальных домогательствах предшественником Рожерио Кабокло.

С самим Родригесом тоже приключилась шумная история, и в декабре он даже временно передавал полномочия Жозе Пердису после решения суда Рио-де-Жанейро признать недействительными президентские выборы-2022. Правда, Верховный суд Бразилии скандальное решение отменил, и отправлявшей в Бразилию специального эмиссара ФИФА не пришлось отстранять клубы и сборные от международных турниров за вмешательство государственных органов в дела федерации.

Впрочем, данная история не имеет отношения к тренерскому вопросу. Закрывать тему было нужно давно, однако Родригес был одержим кандидатурой иностранного специалиста и персонально Карло Анчелотти. Президент высказывался на эту тему публично, несмотря на действовавший контракт итальянца с «Реалом». Даже составил план, согласно которому Анчелотти примет пентакампеонов по окончании соглашения с клубом летом 2024 года — перед или после Кубка Америки.

Только все это напоминало поход в казино, где отчаявшийся игрок ставит последнюю фишку на зеро. Шанс сорвать куш вроде бы есть, но вероятность проиграться в пух и прах — почти стопроцентная. Так, собственно, и произошло, а все слухи о Зинедине Зидане и категорически не подходящем Бразилии стилистически Жозе Моуринью выглядели попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.

Фото Global Look Press

Промежуточный вариант

Упоминание стиля — не просто слова. В Бразилии регулярно писали, что у президента федерации есть три ключевых требования к кандидату на тренерский пост — громкое имя, зарубежный паспорт и ставка на яркий атакующий футбол. В итоге же было принято промежуточное решение, из-за которого сборная потеряла целый год. Сначала ее в контрольных матчах возглавлял Рамон Менезес из олимпийской сборной, а потом придумали должность временного тренера-совместителя, пригласив на эту роль Фернанду Диниза.

Бесспорно, классного специалиста с оригинальным стилем и замешанной на психологии методикой. Но, во-первых, такой системный подход хорош в клубе, а не в собирающейся на несколько дней сборной. А во-вторых, условия, на которых работал Диниз, изначально выглядели странно. Так, по договоренности с «Флуминенсе», который впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес, у тренера было право отлучаться в сборную только на отборочные матчи ЧМ-2026.

Сейчас же выяснилось, что федерация не рассматривала Диниза на должность постоянного тренера. Причем специалисту об этом сообщил не Родригес, а президент «Флу». Словом, у Диниза есть все основания для обиды. Зато у Доривала Жуниора, сменившего за карьеру более двадцати клубов, настроение прямо противоположное, и он признался, что сбылась его мечта, а это назначение — признание работы в «Сан-Паулу», с которым тренер выиграл Кубок Бразилии. Этот же трофей он ранее брал с «Сантосом» и «Фламенго». Кроме того, в послужном списке специалиста значатся выигрыш Кубка Либертадорес с «Фламенго» и Суперкубка Южной Америки с «Интернасионалом», а также побед в серии В с «Васку да Гама».

Неймар. Фото Global Look Press

Победа над раком

Показательна реакция СМИ на назначение Доривала. За границей и в особенности в России все принялись дружно вспоминать ссору с еще 18-летним Неймаром. Игрок заработал пенальти, но тренер к возмущению восходящей звезды настоял, чтобы 11-метровый исполнял другой футболист. По итогам конфликта Доривал решил оштрафовать игрока и отстранить его на два матча, однако совет директоров встал на сторону Нея. Когда же тренер заявил, что проштрафившийся форвард будет в заявке, но не выйдет на поле, дело закончилось отставкой.

Естественно, пошли разговоры о том, что Доривалу будет сложно со своенравной звездой, но есть ощущение, что той истории придают слишком большое значение. Все-таки это было почти четырнадцать лет назад. К тому же уже после своего ухода из «Сантоса» Доривал говорил, что причиной отставки является не поведение игрока, а реакция клубного руководства. Больше того, тренер рассыпался в комплиментах Неймару, утверждая, что тот уже превосходит Криштиану Роналду, а уступает только Месси.

Фото AFP

И опять же, об этом говорят в Европе. В Бразилии все иначе, и, представляя Доривала, пресса вспоминает совсем другие истории. Как тот рос в футбольной атмосфере, будучи племянником звезды «Палмейраса» 60-70-х годов Дуду. Как вместе с братом был талисманом клуба «Ферровиариа», где один из руководящих постов занимал глава семейства. Наконец, о вынужденной паузе в карьере, когда в 2019-м у Доривала обнаружили рак, а ранее с этой болезнью сражалась его супруга. История же скандала с Неем — лишь миг богатой на события карьеры.

Провалившая осеннюю часть отборочного цикла сборная — ее пик. На своей первой пресс-конференции в новом качестве тренер говорил об этом не раз. Он признался, что никогда не приходит в команду с готовой схемой, а исходит из имеющихся ресурсов. «Я хочу защищаться максимальным количеством игроков и точно так же атаковать», — подчеркнул Доривал. Еще тренер пообещал яркий футбол и не заглядывать игрокам в паспорт, персонально упомянув не вызывавшегося в последнее время Тиагу Силву.

Ну а проблема Неймара, наличие которой Доривал категорически отрицает, пока неактуальна. Форвард травмирован и пропустит Кубок Америки. Доривал говорит, что сборной придется учиться играть без Нея. А слова о том, что это один из трех лучших футболистов мира — шаг к примирению. Если оно, конечно, требовалось. Премьера сборной Доривала — в мартовских контрольных матчах с Англией и Испанией. Впрочем, такую формулировку стоит поправить, потому что сам тренер подчеркнул: «Отныне это не команда Доривала, а сборная Бразилии».