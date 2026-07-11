Куртуа: «Мбаппе сказал мне: «Увидимся в полуфинале»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после поражения от Испании (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 пожелал всего наилучшего Франции, за которую играет нападающий Килиан Мбаппе.

«Мне жаль, что не увижусь с Килианом, потому что он сказал мне: «Увидимся в полуфинале». Я желаю им (Франции. Прим. — «СЭ») всего самого лучшего», — сказал Куртуа в эфире BeINSports.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.