Де ла Фуэнте: «Мерино — эталон игровой идеи сборной Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценил игру нападающего Микеля Мерино, который на 88-й минуте забил победный гол.

«Микель — невероятный игрок. У него множество сильных качеств. Это футболист, который на протяжении всего чемпионата мира мог бы играть в любой команде и приносить ей пользу. Для нас он является эталоном этой идеи, этой игровой модели. Для нас большое удовольствие иметь такого игрока в составе, как и остальных, но особенно его. Мы знаем, что на Микеля всегда можно положиться — он никогда не подводит», — цитирует BBC де ла Фуэнте.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с Францией, которая в четверг обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.