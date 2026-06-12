США разгромили Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Мнение Густаво Альфаро о матче против США

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро выразил уверенность в силе своей команды.

«Впереди не просто очередная игра. Мы знаем, что это особая игра, с характеристиками, не похожими ни на одну другую, в которой мы, возможно, когда-либо сыграем. Мы уверены в своих силах и в истории, где Парагвай всегда был сложным и трудным соперником для любой команды на чемпионате мира. Наше намерение — не просто приехать и участвовать в чемпионате мира, а чтобы соревноваться, и, надеюсь, это приведет к результатам, которых мы и страна надеемся достичь», — сказал Альфаро.