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13 июня, 06:05
США разгромили Парагвай: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Во втором туре США 19 июня в 22:00 по московскому времени сыграет с Австралией, а Парагвай 20 июня в 06:00 мск встретится с Турцией.
Сборная США на старте ЧМ-2026 разгромила Парагвай
90+8-я минута. Вот и все! Матч в Инглвуде окончен! Футболисты сборной США в матче первого тура групповой стадии переиграли Парагвай со счетом 4:1. У хозяев дублем отметился Фоларин Балогун, а один мяч забил Джованни Рейна. В составе парагвайцев Маурисиу забил в чужие ворота, а Дамьян Бобадилья отметился автоголом.
Рейна вернул США крупное преимущество в матче с Парагваем
90+8-я минута. ГОООЛ! 4:1. Все ждали финальный свисток, а американцы упрочили преимущество. Счет снова крупный! Рейна забил. Красивый гол — внешней стороной стопы с метров 25-ти он поразил дальний угол.
90+6-я минута. 70 492 зрителя присутсвуют на этом матче с Инглвуде. Кстати, Билл Гейтс среди них.
90+3-я минута. Хуниор Алонсо схлопотал предупреждение. Очередной фол за грубую игру. Это еще и срыв вероятной контратаки.
90+2-я минута. Кстати, до 63% снизился показатель владения мячом у американцев. А ведь в первом тайме и 78 достигал.
90-я минута. Семь минут добавлено ко второму тайму. Есть еще время на голевые свершения.
88-я минута. Серия единоборств в центре поля. Рейна на газоне. Желтая карточка за грубую игру показана Арсе.
87-я минута. Фриз неспешно вводит мяч в игру. Чего спешить, когда результат давно сделан.
85-я минута. Высокий прессинг используют американцы. Хиль под него попадает, падает, но успевает мяч вынести далеко в поле.
84-я минута. Подозрительно инертная концовка. Американцы, видимо, сосредоточили силы на удержании преимущества, а не на голевых свершениях.
82-я минута. Тилльман под аплодисменты также заменен. Один из героев матча. Наверное, после Балогуна.
80-я минута. Заменили динамовца Касереса. Логично, нужно поберечь для следующих матчей. Шансы на плей-офф у парагвайцев еще вполне реальные.
79-я минута. Густаво Гомес получил желтую карточку за срыв потенциально опасной атаки. Игра в корпус не по правилам, посчитал судья.
77-я минута. Хиль коснулся мяча после хорошего удара свежего Веа — мяч летел под перекладину. Однако рефери усмотрели офсайд.
Маурисиу сократил отставание Парагвая в матче с США
74-я минута. ГОООЛ! 3:1. Если не интрига, то ее подобие. Маурисиу один мяч отыграл. Хиль далеко выбил мяч — верховая борьба и скидка на Энсисо, который в чужой штрафной нашел Маурисиу.
72-я минута. Опять американцы не довольны игрой Касереса. Якобы он жестко играл против Тилльмана на бровке. У судьи иное мнение: можно играть.
71-я минута. Как и в первом тайме, перерыв на водопой длился более двух минут. Гости вводят мяч в игру из-за боковой.
68-я минута. Регламентированная пауза на водопой. Как раз командам восстановить силы перед последним отрезком матча.
67-я минута. Дест справа получил простор, сделал прострел — Балогуна на мяче опередили.
65-я минута. Редкий удар в исполнении Парагвая, причем неточный. С метров 25-ти по мячу приложился Диего Гомес.
64-я минута. Том Круз и Дэвид Бекхэм вместе смотрят за этой игрой с трибун стадиона в Инглвуде.
63-я минута. Робинсон не поспел к мячу после казалось бы верного прострела спправа — оставалось только замкнуть.
62-я минута. Касерес благополучно отзащищался против активного Тилльмана. Даже углового не будет.
61-я минута. Удар Тилльмана в падении после контакта с соперниками — нет ни пенальти, ни точного удара.
59-я минута. Парагвайцы отбились после очередного углового. При этом Адамс за фол в атаке получил желтую.
58-я минута. Уже дежурный для матча удар Тилльмана из штрафной — парагвайцы заблокировали.
57-я минута. А это фол. Досталось Адамсу на чужой половине поля. Кубас сфолил и получил устное замечание от рефери.
56-я минута. Балогун, конечно, о хет-трике мечтает. Но об 11-метровом речь все-таки не идет — Альдерете сыграл чисто.
55-я минута. И этот эпизод может быть рассмотрен ВАР. Возможно, парагвайцы в своей штрафной на Балогуне сфолили.
53-я минута. Вот так вот: желтая карточка Рима аннулирована, а Альмирон предупрежден за симуляцию!
52-я минута. ВАР вступил в игру. Причина — падение Альмирона после того самого фола Рима. А, собственно, был ли фол?
50-я минута. Рим получил желтую карточку за грубую игру. Фол недалеко от углового флага.
47-я минута. У парагвайцев нефартовый Бобадилья был заменен. Касерес остался на поле, несмотря на желтую карточку.
46-я минута. Замены состоялись в перерыве, причем в обеих командах. Гостям нужно усиливать игру, чтобы исправить счет. Хозяевам — думать о последующих матчах, ведь путевка в плей-офф уже почти в кармане.
Сборная США после первого тайма обыгрывает Парагвай
45+6-я минута. 3:0 — справедливый итог первого тайма в пользу сборной США. Пока что ее игра впечатляет: отличное владение мячом, высокие скорости и масса моментов у ворот Хиля. Тревожно за динамовцы Касереса, который уже имеет желтую карточку и продолжает фолить. Посмотрим, что изменится после перерыва.
Балогун довел до крупного преимущество США в матче с Парагваем
45+4-я минута. ГООООЛ! 3:0. Балогун сделал дубль. Пас из глубины — Альдерете в своей штрафной не смог сдержать соперника. Уныние среди болельщиков Парагвая.
45+3-я минута. Долго Альмирон готовился к подаче, ее все-таки сделал — Фриз легко добрался до мяча.
45-я минута. Пять минут добавлено к первому тайму. Справедливо, одна пауза на водопой длилась под три минуты.
44-я минута. Хиль спасает гостей от крупного счета. Удар Тилльмана практически с линии вратарской.
43-я минута. Фол со стороны Пулишича усмотрел рефери в атаке, тот, естественно, не согласен. Стык был около штрафной площади.
41-я минута. Балогуну досталось на чужой половине поля в борьбу с Кубасом. Речь о замене не идет.
40-я минута. До скучающего американского вратаря Фриза докатился мяч. Да, работы у него пока что нет.
38-я минута. Ричардс пробил головой после подачи углового — едва в левый от себя угол не попал.
37-я минута. Тилльман решился на удар с линии штрафной — парагвайцы заблокировали. Будет угловой.
36-я минута. Уже до 76% поднялся показатель владения мячом у футболистов США! Казалось бы отыгрываться нужно парагвайцам, а они еще больше прижимаются к воротам.
35-я минута. Техничного Деста зацепили на правой бровке, но мяч остался у США — свисток рефери молчит.
34-я минута. Хитрые американцы продолжают нагружать фланг Касереса — правый для парагвайцев и левый для США. Как раз оттуда и был забит второй гол.
32-я минута. И по тому, как заряжены американцы, думается, что голы в этом матче еще будут.
Балогун удвоил преимущество США в матче с Парагваем
31-я минута. ГОООЛ! 2:0. А это взятие ворот вряд ли будет отменено. После паса слева Балогун из штрафной уверенно поразил цель.
30-я минута. Несчастный Бобадилья повреждение получил. Напомним, что именно он является автором автогола.
28-я минута. Балогун празднует гол, но рефери оперативно взятие ворот отменяет. Причина — офсайд. Лайнсмен флаг поднял.
27-я минута. Чуть ли не три минуты продолжалась пауза. За это время зрителям показали все фолы Касереса. Намек, что динамовца нужно было уже удалять...
24-я минута. Пауза на водопой — то, что сейчас нужно для парагвайцев. Нужно сбить атакующий порыв соперника.
23-я минута. 74 на 26 процентов — показать по владению мячом в пользу американцев. Показательное соотношение.
22-я минута. Тилльман делал оригинальный пас пяткой в чужой штрафной — Маккенни пробить не позволили.
20-я минута. Касерес заплел руки Балогуну. За это можно было и вторую желтую показать...
19-я минута. Альдерете пострадал в стыке серьезнее. Только что и он вернулся на поле. Ричардс также уже в игре.
18-я минута. Медицинская пауза. В верховом единоборстве при стандарте сошлись Альдерете и Ричардс. Американец при этом довольно сносно попал по мячу — рядом со створом пролетел мяч.
16-я минута. Альмирон оказался на газоне на левой бровке в результате борьбы. Рефери показывает, что нужно подниматься — нечего лежать.
15-я минута. Энсисо показал качественную технику на подступах чужой штрафной, решился на удар в дальний угол — неточно.
12-я минута. Перестал держаться мяч у парагвайцев. Вынуждены они отбиваться. В частности, после прострела Маккенни.
10-я минута. Динамовцы на месте? Касерес схлопотал желтую карточку за грубый подкат под Пулишича.
Автогол Бобадильи вывел США вперед в матче с Парагваем
8-я минута. ГОООЛ! 1:0. Американцы повели. Пулишич навел суету в чужой штрафной, мяч отскочил к Маккенни, который продолжал атаку, а Бобадилья срезал в свои ворота. Хиль никак такое не ожидал!
6-я минута. Хулио Энсисо справа ускорился, сделал неплохой прострел — Санабрия в чужой штрафной до мяча не добрался.
4-я минута. Приятно видеть знакомые лица. Динамовец Касерес справа далеко вбросил аут — партнер в борьбе не преуспел.
3-я минута. Ударом в створ отвечают хозяева. Балогун пробил из штрафной после скидки партнера головой — голкипер Хиль надежен.
2-я минута. Сразу же гости создают опасность в чужой штрафной. Похоже, это Диего Гомес бил с границы вратарской с нулевого угла и не попал в створ.
Матч сборных США и Парагвая начался
1-я минута. Поехали! Встреча в Инглвуде стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты американской сборной.
В Инглвуде уже все готово к началу матча. Команды появились на поле. Развернуты гигантские флаги. Сейчас будут звучать национальные гимны.
Стартовый состав Парагвая на матч против США
Стартовый состав парагвайцев: Орландо Хиль, Хуан Хосе Касерес, Густаво Гомес, Омар Альдерете, Хуниор Алонсо, Диего Гомес, Андрес Кубас, Дамиан Бобадилья, Хулио Энкисо, Мигель Альмирон, Антонио Санабриа.
Стартовый состав сборной США на матч с Парагваем
Стартовый состав американцев: Мэтт Фриз, Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Тайлер Адамс, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни, Тим Рим, Алекс Фриман, Малик Тилльман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балогун.
Мнение Густаво Альфаро о матче против США
Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро выразил уверенность в силе своей команды.
«Впереди не просто очередная игра. Мы знаем, что это особая игра, с характеристиками, не похожими ни на одну другую, в которой мы, возможно, когда-либо сыграем. Мы уверены в своих силах и в истории, где Парагвай всегда был сложным и трудным соперником для любой команды на чемпионате мира. Наше намерение — не просто приехать и участвовать в чемпионате мира, а чтобы соревноваться, и, надеюсь, это приведет к результатам, которых мы и страна надеемся достичь», — сказал Альфаро.
Мнение Маурисио Почеттино о матче с Парагваем
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отметил силу парагвайских футболистов.
«Я прекрасно знаю менталитет Парагвая — агрессивность, конкурентоспособность. Я ожидаю, что предстоящий матч будет очень сложным. Потому что Парагвай не только конкурентоспособен и агрессивен, но у них есть хороший состав и отличный тренер Густаво Альфаро, который делает прекрасную работу, и я очень уважаю и восхищаюсь им. Это будет очень, очень сложно», — сказал аргентинский специалист.
Сборная Парагвая: результаты последних матчей
Парагвайцы в 2026-м провели три встречи. В марте команда Густаво Альфаро победила Грецию (1:0) и уступила Марокко (1:2), а в июне разгромила Никарагуа (4:0).
Сборная США: результаты последних матчей
Американцы в 2026 году провели четыре товарищеских матча: поражения от Бельгии (2:5), Португалии (0:2) и Германии (1:2), а также победа над Сенегалом (3:2).
Где смотреть трансляцию матча США — Парагвай
Матч США — Парагвай в прямом эфире федеральный спортивный канал «Матч ТВ» не покажет. Это сделает онлайн-платформа «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч США — Парагвай
Матч США — Парагвай состоится в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени в субботу, 13 июня.
Сборные США и Парагвая сыграют в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Это стартовая игра группы D, в которую также попали Австралия и Турция.
Американцы выступают в финальной стадии ЧМ-2026 на правах хозяев. Парагвайцы стали шестыми в отборе КОНМЕБОЛ, набрав столько же очков, как Колумбия, Уругвай и Бразилия, но уступив им по дополнительным показателям.
США принимали Парагвай в ноябре 2025-го в Пенсильвании — хозяева выиграли со счетом 2:1. У американцев отличились Джованни Рейна и Фоларин Балогун, у парагвайцев — Алекс Арче.
«СЭ» будет подробно следить за игрой США — Парагвай. Присоединяйтесь!