Зиньо верит, что сборная Бразилии может выиграть ЧМ-2026

Чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии Зиньо верит, что бразильцы могут выиграть чемпионат мира-2026.

«Бразилия не является явным фаворитом, но у нее есть хорошие игроки, которые могут объединиться в сильную команду. Думаю, у нее есть шансы», — приводит Reuters слова Зиньо.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии сыграет в группе С с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).