Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 июня, 08:30

Ашурматов — о Роналду: «Сейчас Португалия сильнее без Криштиану, чем с ним»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» поделился мнением о сборной Португалии и нападающем Криштиану Роналду.

— А как вам кажется, Португалия сейчас сильнее с Криштиану или без него?

— На данный момент, наверное, без.

— То есть хочется, чтобы он вышел в стартовом составе?

— Если честно, мне без разницы. Мы будем готовиться к обоим вариантам. И стараться сделать все, что от нас зависит.

— Выход из группы с третьего места, по-вашему, для Узбекистана возможен?

— Шанс есть и со второго. Почему нет? Я же говорю: это футбол, здесь все возможно. У нас хорошая команда, есть и молодые талантливые игроки, и «старики», опытные футболисты. Поэтому, конечно, можем.

— Желаю вам не зажаться от ответственности турнира и мыслей, что на вас смотрит весь мир.

— Спасибо, согласен! Это очень-очень важно. Если покажем свою игру, все будет хорошо.

Рустамжон Ашурматов.«Сейчас Португалия, думаю, сильнее без Роналду, чем с ним». Интервью защитника сборной Узбекистана Ашурматова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
В сборной Австрии подтвердили перелом челюсти защитника Поша на ЧМ-2026
ЧМ-2026, расписание и результаты 19-20 июня: США — Австралия, Бразилия — Гаити и другие матчи
Охрана не узнала форварда сборной Испании Иглесиаса и не пустила его в отель на ЧМ-2026
Хусанов извинился и подарил футболку оператору, которого сбил в матче с Колумбией на ЧМ-2026
Разгром от канадцев и жуткий перелом ноги, Мексика вышла в плей-офф: главное за ночь 19 июня на ЧМ-2026
С начала ЧМ-2026 реализовали все шесть пенальти
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Австрия — Иордания: Али Ольван сравнял счет

Австрия — Иордания: гол австрийцев не засчитали из-за игры рукой
Новости
RSS RSS
Все новости