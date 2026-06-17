Ашурматов — о Роналду: «Сейчас Португалия сильнее без Криштиану, чем с ним»

Защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» поделился мнением о сборной Португалии и нападающем Криштиану Роналду.

— А как вам кажется, Португалия сейчас сильнее с Криштиану или без него?

— На данный момент, наверное, без.

— То есть хочется, чтобы он вышел в стартовом составе?

— Если честно, мне без разницы. Мы будем готовиться к обоим вариантам. И стараться сделать все, что от нас зависит.

— Выход из группы с третьего места, по-вашему, для Узбекистана возможен?

— Шанс есть и со второго. Почему нет? Я же говорю: это футбол, здесь все возможно. У нас хорошая команда, есть и молодые талантливые игроки, и «старики», опытные футболисты. Поэтому, конечно, можем.

— Желаю вам не зажаться от ответственности турнира и мыслей, что на вас смотрит весь мир.

— Спасибо, согласен! Это очень-очень важно. Если покажем свою игру, все будет хорошо.