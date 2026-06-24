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Сегодня, 21:23

Федерация футбола Ирана обвинила власти США в задержке вылета сборной на матч ЧМ-2026 с Египтом

Алина Савинова
Мехди Тареми.
Фото Getty Images

Федерация футбола Ирана сообщила, что вылет национальной сборной в Сиэтл на матч группового турнира чемпионата мира-2026 против Египта был задержан, поскольку американские власти остановили в аэропорту капитана команды Мехди Тареми и помощника главного тренера Саида Альхои.

Матч между сборными Ирана и Египта в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 состоится 27 июня.

«Несмотря на то, что сборная Ирана уже в третий раз прибывает в США, команда вновь столкнулась с задержкой в аэропорту из-за проблем, созданных американскими властями. Члены сборной прибыли в аэропорт сегодня утром для вылета на матч с Египтом, но, как и в предыдущие приезды, вмешательство принимающей стороны в отношении Саида Альхои и Мехди Тареми привело к задержке команды», — говорится в заявлении федерации.

В организации подчеркнули, что остальная часть делегации ожидает тренера и игрока, прежде чем отправиться в Сиэтл на игру с Египтом.

23 июня стало известно, что власти США разрешили сборной Ирана приехать в страну за два дня до матча чемпионата мира. Это решение было принято после того, как иранская сторона пригрозила подать жалобу в ФИФА — ранее иранцам было разрешено приезжать в США лишь накануне игры.

Ранее Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0) в групповом турнире ЧМ-2026.

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