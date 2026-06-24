Сборные Чехии и Мексики встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 25 июня. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч Чехия — Мексика можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа A.

25 июня, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)

Чехия после двух туров набрала 1 очко и занимает третье место в группе A. Команда сыграла вничью с ЮАР (1:1) и уступила Южной Корее (0:1). Мексика выиграла оба матча — у ЮАР (2:0) и Южной Кореи (1:0) и лидирует в группе с 6 очками.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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