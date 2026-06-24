Сборные Боснии и Герцеговины и Катара сыграют на ЧМ-2026 24 июня

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа B.

24 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Босния и Герцеговина — Катар можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 1 очко и занимает третье место в группе В, команда Катара с 1 очком располагается на последней строчке в квартете.

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