Нурмагомедов: «Такое ощущение, что сборная Франции до сих пор даже не напрягалась на ЧМ-2026»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Тут комментарии излишни, второй Мир (ЧМ. — Прим. СЭ) подряд Франция убирает Марокко. Французам по составу нет равных, мне очень интересно, как они будут играть, когда будут проигрывать, посмотреть на скорость и всю мощность команды, а то такое ощущение, что они до сих пор даже не напрягались.

Если мы увидели Аргентину, Испанию и Англию в позиции, когда им пришлось показать себя во всей красе, то французский предел мы еще не видели. Вот с испанцами игра будет нереальной, очень жду этот матч, если конечно испанцы пройдут дальше», — набисал Хабиб в своем Telegram-канале.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.