Виейра: «Не вижу никого, кто сможет помешать Франции выйти в финал ЧМ-2026»

Бывший капитан сборной Франции Патрик Виейра после победы над Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026 заявил, что считает французов главными претендентами на выход в финал турнира.

«Это просто невероятно. Мы говорим о целом поколении футболистов, и достаточно посмотреть на состав команды, особенно на атакующих игроков. Возможно, это одно из лучших поколений в истории сборной Франции именно по подбору игроков в линии атаки. Когда у тебя столько футболистов такого уровня — это просто невероятно.

Перед началом турнира мы все были уверены, что Испания дойдет как минимум до четвертьфинала или полуфинала. Думаю, у Франции не возникнет никаких проблем в матче против Испании. Считаю, что нынешняя сборная Франции сильнее, чем команда четырехлетней давности, а вот Испания, на мой взгляд, сегодня не сильнее той, что была четыре года назад. Я не вижу никого, кто смог бы помешать сборной Франции выйти в финал», — цитирует BBC Виейра.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.