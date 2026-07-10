Сака сообщил, что готов сыграть в матче ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака заявил, что он «готов» к четвертьфинальному матчу чемпионата мира-2026 против Норвегии, несмотря на то, что продолжает беспокоиться из-за проблемы с ахиллом, которая мешала ему на турнире.

24-летний хавбек «Арсенала» прибыл в США, все еще ощущая последствия травмы, полученной в марте, что привело к ограниченному игровому времени. Он не сыграл на ЧМ-2026 ни одного полного матча.

«Конечно, я бы хотел приехать на этот турнир на 100 процентов готовым, но этого не случилось, и все это поняли. Ко мне относились наилучшим образом. Но сейчас я чувствую себя отлично и готов. Каждый матч был для меня уникальным, но мой настрой не сильно меняется. Выхожу ли я на замену или в старте, я просто стараюсь делать то, что нужно игре, будь то гол, защита или что-то еще. Главное — победа. Это мой настрой», — цитирует футболиста The Independent.

На ЧМ-2026 Сака в пяти матчах отметился двумя результативными передачами. Матч Норвегия — Англия пройдет 12 июля.