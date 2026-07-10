Кин: «Если хочешь победить Францию, нужно забивать первыми»

Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал победу Франции над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Скорость французов... Эти игроки невероятно быстры. Они словно молния. Таких парней не догнать. С такой скоростью ничего нельзя поделать. Если они настолько быстры, то противопоставить этому просто нечего.

Первый гол — именно то, чего мы от Мбаппе и ожидаем. Великолепное завершение атаки, но это именно то, что он умеет делать. Все лучшие игроки приехали на этот турнир и показывают свой максимум. Вокруг него может находиться хоть 25 соперников, но великие футболисты сами решают, что делать с мячом. Именно они диктуют ход игры, а когда защитники подходят слишком близко, он может убрать их финтом. Судя по тем голам, которые он забивает на этом турнире, соперники просто смертельно боятся его.

У сборной Франции еще есть запас, чтобы прибавить. Марокко уже играло на последних силах, а Франция была лучше практически во всех аспектах игры. Но это не значит, что ее невозможно победить. Франция сейчас находится в отличной форме. Ее атакующие игроки забивают, а футболисты высокого уровня регулярно обыгрывают соперников один в один. Если хочешь победить Францию, нужно забивать первыми. Потому что если Франция открывает счет, сопернику приходится раскрываться, а французы с лёгкостью наказывают за это», — цитирует BBC Кина.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.