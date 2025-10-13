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13 октября 2025, 01:56

Тимбер: «У сборной Нидерландов очень сильный состав»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Нидерландов Юррьен Тимбер прокомментировал победу над Финляндией (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Делаем важные шаги вперед. В двух последних матчах набрали шесть очков и ни разу не пропустили. У нас очень сильный состав, и сегодня игроки, вышедшие на замену, это подтвердили. Ведь мы продолжили атаковать и создавать моменты», — цитирует официальный сайт УЕФА Тимбера.

Нидерланды с 16 очками лидируют в группе G. Финляндия идет на третьем месте — 10 очков.

Сборная Нидерландов разгромила Финляндию.Нидерланды и Хорватия в шаге от чемпионата мира, Луческу с Румынией вырвал победу у Австрии Рангника, Шиманьски забил с углового
Источник: Официальный сайт УЕФА
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