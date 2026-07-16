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Сегодня, 19:00

Кто выиграл ЧМ-2022 по футболу: результат финала

Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Финал чемпионата мира по футболу 2022 года состоялся 18 декабря и завершился победой Аргентины над Францией.

Игра проходила на Национальном стадионе в Лусаиле (Катар). На 23-й минуте Лионель Месси вывел Аргентину вперед, на 36-й минуте Анхель ди Мария удвоил преимущество. Во втором тайме Килиан Мбаппе забил два гола — на 80-й и 81-й минутах — и перевел игру в дополнительное время. На 108-й минуте Месси забил третий гол аргентинцев, а на 118-й Мбаппе сравнял счет. В серии послематчевых пенальти у Аргентины забили Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтиэль, у французов отличились Мбаппе и Рандаль Коло Муани, не реализовали попытки Кингсли Коман и Орельен Тчуамени. Итоговый счет: 3:3, 4:2 по пенальти.

На чемпионате мира 2026 года Аргентина сыграет в финале с Испанией, а Франция встретится с Англией в матче за 3-е место.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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