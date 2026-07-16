Ямаль тренировался перед финалом ЧМ-2026 со специальной повязкой из-за дискомфорта в бедре

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль готовится к финалу чемпионата мира-2026 с дискомфортом в левом бедре, сообщает AS.

По данным источника, 19-летний вингер в четверг, 16 июля, тренировался по индивидуальной программе, а на его левой ноге находилась специальная повязка.

Финал чемпионата мира, в котором Испания сыграет с Аргентиной, состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск).

Ямаль отличился на турнире одним забитым голом в ворота Саудовской Аравии (4:0) на групповом этапе.