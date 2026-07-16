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Сегодня, 19:37

Ямаль тренировался перед финалом ЧМ-2026 со специальной повязкой из-за дискомфорта в бедре

Сергей Филин
Ламин Ямаль.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль готовится к финалу чемпионата мира-2026 с дискомфортом в левом бедре, сообщает AS.

По данным источника, 19-летний вингер в четверг, 16 июля, тренировался по индивидуальной программе, а на его левой ноге находилась специальная повязка.

Финал чемпионата мира, в котором Испания сыграет с Аргентиной, состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск).

Ямаль отличился на турнире одним забитым голом в ворота Саудовской Аравии (4:0) на групповом этапе.

Ламин Ямаль и&nbsp;Лионель Месси.Ямаль против Месси, чемпионы Европы против чемпионов мира и Южной Америки. Интриги финала ЧМ-2026

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