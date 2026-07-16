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Сегодня, 21:31

Президент Аргентины Милей о победе над Англией на ЧМ-2026: «Был уверен, что сможем перевернуть игру»

Сергей Филин
Президент Аргентины Хавьер Милей.
Фото Getty Images

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился эмоциями от победы национальной команды над сборной Англии (1:2) в полуфинале чемпионата мира.

До 85-й минуты аргентинцы проигрывали со счетом 1:0, но смогли забить два гола в оставшееся время — на 85-й минуте отличился Энцо Фернандес, а на 90+2-й — Лаутаро Мартинес. Оба раза ассистировал партнерам Лионель Месси.

«Испытываю эмоции, которые невозможно описать. Был уверен, что мы сможем перевернуть игру. После пропущенного гола Аргентина доминировала над англичанами, превосходила их на всех участках поля. Месси еще не сказал своего последнего слова, и он превзошел ожидания. Благодаря ему случился камбэк, что делает его еще более знаковым», — сказал Милей в интервью Radio Mitre.

Футболисты сборной Аргентины после победы над Англией в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Аргентина в финале, Мбаппе признали худшим по игре в обороне, травля Диня: главное на ЧМ-2026 за 15 июля

В финале Аргентина сыграет с Испанией, а Англия в матче за третье место встретится с Францией.

Источник: Radio Mitre
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