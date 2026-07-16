Президент Аргентины Милей о победе над Англией на ЧМ-2026: «Был уверен, что сможем перевернуть игру»

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился эмоциями от победы национальной команды над сборной Англии (1:2) в полуфинале чемпионата мира.

До 85-й минуты аргентинцы проигрывали со счетом 1:0, но смогли забить два гола в оставшееся время — на 85-й минуте отличился Энцо Фернандес, а на 90+2-й — Лаутаро Мартинес. Оба раза ассистировал партнерам Лионель Месси.

«Испытываю эмоции, которые невозможно описать. Был уверен, что мы сможем перевернуть игру. После пропущенного гола Аргентина доминировала над англичанами, превосходила их на всех участках поля. Месси еще не сказал своего последнего слова, и он превзошел ожидания. Благодаря ему случился камбэк, что делает его еще более знаковым», — сказал Милей в интервью Radio Mitre.

В финале Аргентина сыграет с Испанией, а Англия в матче за третье место встретится с Францией.