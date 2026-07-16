Гордон о поражении от Аргентины: «Месси даже лучше, чем я думал, а ЧМ выиграет тот, кто любит «Барселону»

Нападающий сборной Англии и «Барселоны» Энтони Гордон поделился эмоциями после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

На 55-й минуте Гордон вывел англичан вперед. На 85-й минуте полузащитник Энцо Фернандес сравнял счет, а на 90+2 форвард Лаутаро Мартинес забил победный гол. Нападающий Лионель Месси оформил в матче две результативные передачи.

«Я годами наблюдал за тем, как Месси создает игру «Барселоны». Сегодня я убедился в том, что он гораздо лучше, чем я думал. Разочарован, что Англия покидает турнир. Но в любом случае чемпионат выиграет тот, кто страстно любит «Барселону», — приводит слова Гордона журналист Микель Бласкес.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место.