Стоимость самого дешевого билета на финал ЧМ-2026 превысила 8,7 тысячи долларов

Стоимость самого дешевого билета на финал чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании превысила 8,7 тысячи долларов (около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов).

По данным платформы SeatGeek, самые дорогие из доступных билетов стоят более 114 тысяч долларов (около 8 миллионов 892 тысяч рублей).

Финальный матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф», который вмещает 82,5 тысячи зрителей. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что финал ЧМ-2026 посетит президент США Дональд Трамп, который до этого критиковал стоимость билетов на матчи чемпионата мира.