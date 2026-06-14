Кураньи назвал главного фаворита ЧМ-2026 и претендента на звание лучшего бомбардира

Бывший нападающий «Динамо», «Штутгарта», «Шальке» и сборной Германии Кевин Кураньи назвал претендента на звание лучшего бомбардира чемпионата мира-2026.

— От Германии жду этого сюрприза, на чемпионатах мира наша команда всегда опасна, хотя главный фаворит для меня — Испания. У этой сборной есть все, чтобы выиграть турнир.

А лучшим бомбардиром наверняка станет Килиан Мбаппе — самый сильный форвард последних лет.

Также Кураньи поделился мнением о Португалии и Аргентине на ЧМ.

— При этом не сказали еще своего последнего слова и две главные звезды нынешнего века — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалию вообще считаю одной из главных темных лошадок, которая может очень ярко себя проявить. И Роналду точно поможет команде. Как и Месси своей сборной — Аргентина приедет защищать звание чемпиона мира.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max