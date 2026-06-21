Ямаль посвятил дебютный гол на чемпионате мира маме, девушке и болельщикам

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, кому посвящает дебютный гол на чемпионате мира.

21 июня Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026. 18-летний Ямаль сыграл в первом тайме и отличился на 10-й минуте.

«Этот гол посвящаю моей маме, моей девушке, моей семье, моим друзьям и всем, кто присутствует здесь, а также тем, кто в Матаро», — приводит журналист Фабрицио Романо слова футболиста.

Ямаль стал восьмым в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле, забивший в 17 лет на ЧМ-1958.