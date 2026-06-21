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Де ла Фуэнте — о разгромной победе Испании на ЧМ-2026: «Довольны подходом, но нужно продолжать расти»

Алина Савинова
Луис де ла Фуэнте.
Фото AFP

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру его команды в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Саудовской Аравии.

Игра прошла в воскресенье, 21 июня, на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев. Оформивший дубль Микель Оярсабаль был признан лучшим игроком матча.

«Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Прежде всего, это позволяет нам сохранить импульс и подойти к важным матчам впереди. Встреча с Уругваем будет трудной и очень тяжелой. Мы обсуждали это с игроками и все согласились, что нам нужно больше вертикальности и интенсивности. Это было заметно по нашим ударам — с самой первой минуты мы оказывали давление на соперника и запирали его в собственной штрафной. Мы очень довольны таким подходом, но должны продолжать расти и прибавлять», — приводит пресс-служба ФИФА слова тренера.

Ламин Ямаль и&nbsp;Микель Ойярсабаль.Ямаль вернулся, Ойярсабаль разбушевался! Испания легко разобралась с Саудовской Аравией

Испания с 4 очками возглавила таблицу группы Н. Ее соперники по квартету Саудовская Аравия, Уругвай и Кабо-Верде набрали по 1 очку. Следующий матч на ЧМ-2026 испанцы проведут 27 июня против уругвайцев.

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