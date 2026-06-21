Расписание матчей ЧМ по футболу 2026 на 22 июня

Опубликовано расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 22 июня

В понедельник, 22 июня, состоятся три матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 22 июня

01:00. Группа Н. Уругвай — Кабо-Верде — стадион «Хард Рок» в Майами (штат Флорида США)

04:00. Группа G. Новая Зеландия — Египет — стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада)

20:00. Группа J. Аргентина — Австрия — стадион «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США)

Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатами матчей ЧМ-2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир проходит в трех странах: США, Мексике и Канаде.

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