Винисиус — о 500-м матче в карьере: «Просто безумие»

Вингер сборной Бразилии Винисиус отреагировал на свое достижение в 500 матчей в профессиональной карьере.

Юбилейным для 25-летнего футболиста стал матч группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Гаити (3:0), который прошел 20 июня. В этой игре Винисиус отметился голом и результативной передачей.

«500 игр в профессиональной карьере! Просто безумие. Это мечта наяву! Слава Богу», — написал Винисиус в своих соцсетях.

На клубном уровне Винисиус выступает за «Реал». Ранее он также играл за «Фламенго».