Де Брейне и Лукаку выйдут в старте Бельгии на матч ЧМ-2026 против Ирана
Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Ирана на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.
Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Менье, Тилеманс, Раскин, Троссард, де Брейне, Салемакерс, Лукаку.
Иран: Бейранванд, Хаджсафи, Халилзаде, Немати, Хардани, Канаани, Резаян, Эззатоллахи, Годдос, Мохеби, Тареми.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Иран.
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