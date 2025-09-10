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10 сентября 2025, 00:53

Холанн оформил первый за 48 лет пента-трик в отборах ЧМ в Европе

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Во вторник, 9 сентября, нападающий Эрлин Холанн забил 5 голов в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Молдавии (11:1).

Как сообщает пресс-служба ФИФА, это первый с 1977 года пента-трик в матчах квалификации чемпионатов мира. 48 лет назад Ханс Кранкль забил 5 голов в матче Австрия — Мальта.

25-летний Холанн за карьеру забил 48 голов, оформив при этом пять хет-триков, в 45 матчах за сборную Норвегии.

Также он стал первым норвежцем, забившим 4 и более голов в матчах за взрослую сборную в этом столетии.

Эрлин Холанн.Норвегия переехала Молдавию. У Холанна пента-трик, у Рябчука — одна из худших оценок в команде

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