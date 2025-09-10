Холанн оформил первый за 48 лет пента-трик в отборах ЧМ в Европе

Во вторник, 9 сентября, нападающий Эрлин Холанн забил 5 голов в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Молдавии (11:1).

Как сообщает пресс-служба ФИФА, это первый с 1977 года пента-трик в матчах квалификации чемпионатов мира. 48 лет назад Ханс Кранкль забил 5 голов в матче Австрия — Мальта.

25-летний Холанн за карьеру забил 48 голов, оформив при этом пять хет-триков, в 45 матчах за сборную Норвегии.

Также он стал первым норвежцем, забившим 4 и более голов в матчах за взрослую сборную в этом столетии.