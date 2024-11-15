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Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой, Винисиус не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рафинья.
Фото Reuters

Сборные Бразилии и Венесуэлы не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине.

В конце первого тайма нападающий бразильской команды Рафинья забил первый гол в матче. В начале второй половины венесуэлец Теласко Сеговия, вышедший на замену в перерыве, сравнял счет. На 62-й минуте бразильцы могли выйти вперед, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

На 89-й минуте венесуэльцы остались в меньшинстве, так как Александр Гонсалес получил красную карточку.

Сборная Бразилии набрала 17 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Венесуэлец располагается на 7-й строчке — 12 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
15 нояб, 00:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
1:1
Бразилия
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
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