Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой, Винисиус не забил пенальти

Сборные Бразилии и Венесуэлы не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине.

В конце первого тайма нападающий бразильской команды Рафинья забил первый гол в матче. В начале второй половины венесуэлец Теласко Сеговия, вышедший на замену в перерыве, сравнял счет. На 62-й минуте бразильцы могли выйти вперед, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

На 89-й минуте венесуэльцы остались в меньшинстве, так как Александр Гонсалес получил красную карточку.

Сборная Бразилии набрала 17 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Венесуэлец располагается на 7-й строчке — 12 очков.