В первые 30 минут матча Аргентина — Англия не было ни одной попытки ударить по воротам

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

По данным Opta, это первый случай с 1966 года и начала ведения расширенной статистики, когда матч достиг 30-й минуты без попытки удара по воротам со стороны любой из команд.

Первый тайм завершился с минимальным показателем ожидаемых голов (xG) в 0,08 и с 19 зафиксированными фолами — семь у Англии и 12 у Аргентины.

Финал ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина, состоится 19 июля.