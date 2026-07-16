«Челси» удалил пост с Энцо из-за критики фанатов после поражения Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

«Челси» был вынужден удалить публикацию в социальных сетях, посвященную аргентинскому полузащитнику команды Энцо Фернандесу, который сравнял счет в полуфинале чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Англии (2:1).

Лондонский клуб опубликовал фотографию Энцо, празднующего свой гол. Игрок получил мяч перед штрафной площадью англичан и мощным ударом отправил его в ворота мимо Джордана Пикфорда за пять минут до конца основного времени.

Публикация в соцсетях «Челси» мгновенно вызвала шквал критики со стороны английских болельщиков. Они писали: «Серьезно? Мы английский футбольный клуб. Очень слабый поступок со стороны моего клуба», «Какого черта английский клуб публикует это, когда игрок забил Англии?», «Вы снова показываете, насколько далеки от своих болельщиков».

Также болельщики напомнили про слухи вокруг будущего Фернандеса: «Надо чувствовать ситуацию. Это отвратительно. Тем более речь идет об игроке, который при первой возможности готов отвернуться от клуба».

После большого количества возмущенных комментариев «Челси» удалил публикацию.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.