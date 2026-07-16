Тухель о матче с Аргентиной на ЧМ-2026: «Никакая схема нам бы не помогла, мы стали слишком пассивными»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился впечатлениями от игры своей команды с Аргентиной (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Англичане вели в счете до 85-й минуты, но до конца второго тайма пропустили от аргентинцев два гола.

«У меня было ощущение, что никакая схема нам бы не помогла. Мы стали слишком пассивными, не хватало физических кондиций. Мы перестали останавливать соперников, которые врывались в нашу штрафную, и начали ошибаться в передачах», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В феврале 2026 года Тухель подписал новый двухлетний контракт с Футбольной ассоциацией Англии.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.