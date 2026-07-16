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16 июля, 23:40

Ибрагимович об Англии на ЧМ-2026: «Сборная показала характер, но она не обыгрывала настоящую команду»

Сергей Филин

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал сборную Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Англичане вели в счете до 85-й минуты, но затем пропустили от аргентинцев два гола.

«Сколько раз Англия одолела настоящую команду? Вчера они сыграли против такой. Победа в матче с Норвегией, при всем уважении к Норвегии, не победа над настоящей командой. Но такой является Аргентина. Да, Англия показала свой боевой дух, свой характер. Однако давайте будем честны, она не обыгрывала настоящую команду», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель и&nbsp;футболисты команды во&nbsp;время полуфинала с&nbsp;Аргентиной.«Никто не хочет играть этот матч». Англия и Франция не в восторге от битвы за бронзу ЧМ

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия в матче за третье место встретится с Францией.

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