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1 декабря, 22:42

Организаторы ЧМ-2026 рассматривают возможность отказа от формата групп из трех команд

Анна Горшкова
Корреспондент
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Организаторы чемпионата мира-2026 склоняются к тому, чтобы отказаться от нового группового формата с тремя командами, сообщает The Guardian.

По данным источника, в Дохе прошли неофициальные переговоры о преимуществах 12 групп по четыре команды вместо 16 по три. Пока еще ничего не решено, но ожидается, что в ближайшие месяцы заинтересованные стороны будут более детально обсуждать возможное изменение.

Отмечается, что в футбольном мире признается, что группы из трех команд имеют серьезные недостатки. Один из них заключается в том, что это может привести к заключению неофициальных сделок в последнем матче, если, например, обеим командам для прохождения в плей-офф по разнице забитых и пропущенных мячей нужна ничья.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Это будет первый турнир, проведенный по новому регламенту. В ЧМ будут принимать участие 48 команд, которые планируют разделить на 16 групп, по 3 сборной в каждой.

Источник: The Guardian
Чемпионат мира по футболу
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